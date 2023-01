Nicole Kidman: Ehe-Aus nach 16 Jahren?

Keith soll die australische Musikerin sogar schon in das gemeinsame Familienhaus in Nashville eingeladen haben, um mit ihr an ihrem Durchbruch in Amerika zu arbeiten. Die beiden seien "wirklich verbunden" und "haben sehr ähnliche Persönlichkeiten", verrät ein Vertrauter. Ein Schlag ins Gesicht für Nicole!

"Wir kämpfen um unsere Beziehung, wenn es nötig ist", sagte die blonde Leinwand-Ikone kürzlich. Und nötig ist es wohl. Denn Delta ist keine Unbekannte und gilt im Showbiz als Promi-Jägerin! Schon 2017 knutschte die Sängerin mit "The Voice"-Kollege Seal, dem Ex von Heidi Klum. Doch so schnell gibt sich eine Oscar-Gewinnerin von einer Nebendarstellerin nicht geschlagen...

Die schönsten Oscar-Looks der letzten Jahre. Im VIDEO seht ihr die Bilder: