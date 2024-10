Nicole Lombardi: Jetzt rechnet Pietros Mama mit Lauras Mutter ab!

In Pietros Heimatstadt Karlsruhe erinnern sich viele an seine bescheidenen Anfänge. In der Kneipe "Fantastico" feierte die Familie Lombardi vor 13 Jahren noch Pietros DSDS-Sieg, und die Unterstützung der Familie und Freunde ist ihm bis heute sicher. "Pietro ist für uns der Bub von nebenan", sagen die Menschen in seiner Heimatstadt. "Geschwätzt wird viel, aber solange nichts klar ist, sollte man die beiden in Ruhe lassen."

Pietro Lombardi hat es vom DSDS-Gewinner bis zum Juror der Show geschafft, und auch in den schwierigsten Zeiten kann er sich auf seine Familie verlassen.