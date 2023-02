Nikeata Thompson: Liebes-Aus! Sie bestätigt die Trennung

"Ich habe mich von meinem Verlobten getrennt", gesteht die 42-Jährige vor laufenden Kameras. Wir erinnern uns: Erst im vergangenen Sommer hatte sie ihre Verlobung auf Instagram verkündet. "Ich habe keine Worte, nur Liebe in meinem Herzen", schrieb sie. Damals konnte sie noch nicht ahnen, dass ihr großes Liebesglück wenige Monate später schon wieder vorbei sein würde.

Die Trennung musste Nikeata natürlich erst einmal verarbeiten. Sie gönnte sich eine Auszeit, denn es ging ihr schon länger nicht mehr richtig gut. "Manchmal habe ich einfach keine Lust mehr. Ich habe ja eigentlich ein buntes Leben, aber ich war so müde", verrät sie. Während ihrer Reise nach Bali konnte sie allerdings neue Kraft tanken. Dort hat sie es sogar geschafft, sich ihrer Angst vor dem Meer zu stellen. "Wenn man das von der Ferne betrachtet, ist das schon was Tolles. Ich habe gern mal so eine Schocktherapie", so Nikeata.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie außerdem ein tolles Foto von sich, das sie auf einem Surfbrett zeigt. Dazu schreibt sie:"Jeder Neubeginn im Leben braucht Mut. Du bist immer stärker, als du oftmals denkst." Wahre Worte!