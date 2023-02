"GNTM": Horror-Vorwürfe! Hat Heidi Klum alle belogen?

Zum Start der neuen Staffel meldet Heidi sich in einem Show-Intro zu Wort. Zehn Minuten lang spricht sie über die Horror-Schlagzeilen der letzten Monate, um ihre Sicht der Dinge zu schildern.

"Bei ‚Germany’s Next Topmodel‘ ist alles echt. Ich kann aber verstehen, dass sie vielleicht die eine oder andere Aussage im Nachhinein ein bisschen bereuen", erklärt die Ehefrau von Tom Kaulitz in Bezug auf die Kritik der Ex-Kandidatinnen. "Wir sind nun mal eine Reality-Sendung. Wir zeigen genau das, was passiert. Es gibt keinen Text, es gibt keine Storyline."

In der Vergangenheit wurde außerdem immer wieder kritisiert, dass Heidis "Meeedels" nicht genug essen dürfen. "Meine Models müssen nicht hungern. Der Kühlschrank in der Villa ist stets gefüllt", stellt sie klar. Darüber hinaus sei es ebenfalls nicht richtig, dass man die Kandidatinnen vorsätzlich einölen würde, damit sie auf dem Laufsteg stürzen. "Es ist nicht in meinem Interesse, dass sich eine Kandidatin meiner Show verletzt", so die 49-Jährige. "Damit die Beine schön zur Geltung kommen, ist es bei Modenschauen üblich, dass die Beine eingecremt werden. Aber nicht die Fußsohlen."

Ob sich die Kritiker nach diesem Intro wohl zurückhalten werden? Wohl eher nicht...