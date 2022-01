Niko Griesert & Michèle de Roos: "Bachelor"-Trennung? Jetzt kommt alles raus!

"Sind Michèle und du getrennt?", hakte ein neugieriger Follower jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram nach. Nikos eindeutige Antwort: "Nein. Die Frage wurde übrigens sehr, sehr häufig gestellt." Auch von einer Liebeskrise will der Ex-"Bachelor" nichts wissen. Die Frage beantwortete er ebenfalls mit einem Nein und veröffentlichte dazu ein lustiges Video, in dem Michèle gegen ihn austeilt. Zwischen Niko und Michèle ist also alles in bester Ordnung. Mal sehen, ob Nachfolger Dominik auch so viel Glück mit seinen Rosen-Ladys hat...

