Niko Griesert & Michèle de Roos nach der Trennung: Jetzt packt sie aus!

Trotz all dem Stress steht sie hinter der Entscheidung. Angeblich hat Michèle mit dem ehemaligen Rosenkavalier gemacht. "Es war ein laufender Prozess. Es gibt immer Höhen und Tiefen in einer Beziehung. Streitigkeiten gehören natürlich auch dazu", erklärt sie im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Es gab verschiedene Differenzen in der Vergangenheit, jedoch gab es kein ausschlaggebendes Ereignis dafür. Es ist natürlich schade, dass es jetzt so gekommen ist."

Könnt ihr euch noch an die "Bachelor"-Gewinnerinnen der letzten Staffeln erinnern? Im Video seht ihr alle auf einen Blick: