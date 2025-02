Nikola Glumac verschwunden: Kim Virginia in großer Sorge

Auf Instagram teilt Kim Virginia Hartung immer wieder Einblicke in ihr Leben. So auch jetzt: Was zuerst nach einem entspannten Shopping-Tag aussah, verwandelte sich schnell in einen Hilferuf. In ihrer Story berichtet die Reality-TV-Bekanntheit nämlich folgendes: "Nikola wollte mich jetzt eigentlich abholen und das war für über eineinhalb Stunden." Doch aufgetaucht war der Ex-"Are You The One"-Star nie, obwohl er eigentlich nur eine halbe Stunde zu der Mall of Emirates, in der Kim shoppen war, bräuchte. Schnell stellt sie sich die Frage: Ist Nikola auf dem Weg etwas zugestoßen?