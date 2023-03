Nino de Angelo: Gibt es keine Hoffnung mehr? "Durch den Rausch bin ich kreativer."

"Koks hat mein Leben bestimmt", so der Schlager-Star laut "Freizeitwoche". Er war nicht mal mehr in der Lage, ohne das Suchtmittel vor die Tür zu gehen. Immer wieder habe er versucht, sich in den Griff zu bekommen, nicht verstanden, weshalb er dieser "Drogen konsumierende Werwolf" sei. "Das hat mich fast in den Selbstmord getrieben", erklärt Nino.

Auch seinen Entzug in den 90er-Jahren hat der Sänger in schlechter Erinnerung: "Es war die Hölle. Ich war ein Wrack." Vom Kokain hält er sich mittlerweile fern – vom Alkohol nicht. Die Begründung: "Durch den Rausch bin ich kreativer." Hat er denn gar nichts dazugelernt?

