Nino de Angelo: Jenseits von gut und böse?

Neben all den verbalen Entgleisungen zeigt sich der Sänger in einem Video beispielsweise mit einer Wodkaflasche und sagt: "Leute, denkt daran, jeder braucht eine Basis vorm Trinken. Meine Basis ist Williamsbir ne mit Wodka. Oh, die Flasche ist gleich leer. Da habe ich die beste Basis für den Rotwein!" Und gönnt sich einen großen Schluck. Und das, obwohl er doch krank ist …

Nino leidet an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD. "Der Arzt sagte gleich: 'Hören Sie auf mit dem Rauchen, leben Sie gesund'", so der Sänger.

Sechs Monate lang war Nino de Angelo deshalb abstinent – doch dann stellte er fest: "Nüchtern betrachtet war es besoffen doch besser." Und mit jedem Schluck geht sein bitterer Absturz unaufhaltsam weiter…

Günther Jauch: Alkohol-Exzess! Er kann seine dunkle Seite nicht mehr verstecken. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: