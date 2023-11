Oana Nechiti: TV-Hammer! Sie steigt bei "Rote Rosen" ein

Schon im Juli gab Oana Nechiti einen kurzen Einblick in die Dreharbeiten von "Rote Rosen". Anscheinend hatte die 35-Jährige viel Spaß mit ihrer Rolle: "Es werden ganz tolle Szenen. Es war für mich eine Freude, hier am Set zu sein", verriet sie. Die Folge soll zwischen dem 24. und 29. November bei der ARD ausgestrahlt werden.

Die gebürtige Rumänin wurde durch die Tanzshow "Let's Dance" bekannt, in der sie von 2013-2018 als Profitänzerin mitmachte. Danach unterstützte sie junge Gesangstalente von 2019 bis 2020 in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". In Erich Klann, der ebenfalls "Let's Dance"-Profitänzer war, verguckte sie sich. Mittlerweile lebt das Paar gemeinsam in Paderborn und hat zwei gemeinsame Söhne.