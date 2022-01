Oana Nechiti & Amira Pocher: Große Überraschung! Damit hat keiner gerechnet

Bald geht es los! Die neuen "Let's Dance"-Kandidaten stehen schon in den Startlöchern und können es kaum erwarten, übers Parkett zu fegen. In diesem Jahr sind wieder viele spannende Promis dabei, darunter beispielsweise Amira Pocher, Cheyenne Ochsenknecht und Timur Ülker. Jeder von ihnen hat ein klares Ziel: Die Jury überzeugen und sich den begehrten Pokal holen! Doch was hält eigentlich Profitänzerin Oana Nechiti von den Teilnehmern?