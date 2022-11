Oliver Pocher: Autsch, jetzt muss er einstecken!

So lauten nur ein paar Stimmen in den Kommentare, wie folgt: "2019 warst du doch noch schlank. Kocht Amira zu gut?", "Pocher, du bist wie 99 Prozent der Deutschen figurtechnisch. Wie Hima wollen alle sein" oder "Der Bauch ist sexuelle Schwungmasse. Mein Mann, sein Lieblingsargument." Von anderen Nutzern bekommt der Comedian jedoch auch Zuspruch: "Ach, so ein kleiner Bauch. Ich finde das niedlich" oder "Respekt, Herr Pocher. Kampfmaschine, getarnt im Wohlstandsspoiler" sprechen sich seine Fans unterstützend für den Fünffach-Vater aus. Solange sich Oliver Pocher in seinem Körper wohlfühlt, kann ihm die Meinung anderer ja ohnehin egal sein.

