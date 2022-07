Oliver Pocher: Jetzt schießt er gegen die Wollnys!

Der Comedian betonte schon mehrmals, dass er dagegen ist, Kinder im Netz zu zeigen. Schließlich treiben sich online jede Menge Pädophile rum. In seiner "Bildschirmkontrolle" veröffentlichte Oli jetzt Tims Story und ätzte: "Manche wollen und können es anscheinend nicht kapieren."

Vorwürfe, die Tim nicht unkommentiert lassen wollte. "Leute, also mir haben jetzt ein paar geschrieben, mach das Bild raus, die Pädophilen freuen sich - bla bla bla. Es ist meine Tochter, da poste ich, was ich will!", stellte er klar. "Man sieht von ihr nichts, es ist ein Baby, also kommt mir jetzt nicht damit an und sagt, man sieht ihre Brüste, aber sorry, ich kann euch einfach nicht mehr für voll nehmen." Oli konnte über die Reaktion nur den Kopf schütteln. "Es wissen und trotzdem nicht ändern", konterte er.

Familienoberhaupt Silvia ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: