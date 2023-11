Oliver Pocher: "Eine verheiratete Frau anbumsen!" Jetzt schießt er gegen Amiras Lover

Beim "Exclusiv Weekend Spezial: Die Stars im NFL-Fieber" war der Comedian zu Gast und plauderte nicht nur über das Spiel. Als Moderatorin Frauke Ludowig ihn auf die angebliche neue Liebe von Amira ansprach, polterte er: "Wer hat denn einen Artikel in der BILD-Zeitung und fängt an am nächsten Tag ein gemeinschaftliches Anwaltsschreiben rauszuhauen? Wer macht denn das? Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gesehen habe. Wenn nichts dran ist? Warum sollte man das denn machen?"