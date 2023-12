Oliver Pocher: Er geht zu weit! Jetzt wenden sich sogar seine Freunde ab

Sein Herz ist gebrochen. Doch statt sich mit Eiscreme und Schnulzenfilm aufs Sofa zu verziehen, stellt sich Pocher auf die Bühne und schlägt verbal um sich. Ziel seines Hasses: Der Mann, der in seinen Augen schuld an der Trennung ist – Amiras vermeintliche Affäre Biyon Kattilathu. Obwohl sie eine Liebes-Beziehung dementiert, macht Pocher den "Glücks-Guru" immer wieder zur Zielscheibe. Der Gipfel: In Verkleidung und mit schwarzer Perücke parodiert er Biyon auf Instagram: "Mein Name ist Dalai Karma", beginnt Pocher den Clip. "Ich mache viele Motivationsvideos, bei denen ich auch übertriebene Gesten mache und dadurch versuche nochmal abzulenken von der Sch****, die ich den ganzen Tag erzähle."