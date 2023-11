Amira Pocher: Sie lässt die Trennung in einem ganz anderen Licht erscheinen

Doch vor allem die angebliche Liebelei zwischen Amira und dem Mental-Coach Biyon Kattilathu scheint Ollis Ego einen derartigen Knacks verpasst zu haben, dass er nicht anders kann, als trotzig um sich zu schießen. Obwohl sie eine Affäre dementiert, verkleidete er sich jetzt als "Glücks-Guru" Biyon und kündigte so auf Instagram sein neues Comedy-Programm mit dem Titel "Der Liebeskasper" an. Und er versprach in dem Zusammenhang noch viel mehr zu enthüllen. Die Kritik, er würde die Trennung vermarkten, weist Olli allerdings zurück. Humor sei nun mal sein Ventil, das Ganze zu verarbeiten.

Für Amira ein nicht enden wollender Albtraum! Im Podcast verrät sie auch, was sie letztlich zur Trennung bewogen hat. "Unsere Mutter sagte zu mir: 'Amira, du hast dich so krass verändert. Du bist so negativ, deine Art zu sprechen, du bist vulgär in der Streitkultur.' Ich habe das nicht hören wollen", erinnert sich Amira an den Vorfall an ihrem 30. Geburtstag. "Nach Wochen sagte ich mir: Ich möchte so nicht mehr sein." Für sie ein Wendepunkt. Heute sagt sie: "Ich bin schon lange getrennt. Das ist ein langer Prozess, inoffiziell."

Für ihre offenen Worten bekommt Amira auf Instagram viel Respekt und Verständnis. Viele Follower stehen nun auf ihrer Seite, schreiben: "Eigentlich tat Olli mir leid. Aber jetzt verstehe ich dich so viel besser!" und "Bisher mochte ich euch beide, aber er benimmt sich wie ein Kindergartenkind!" Eins steht wohl fest: Beendet ist dieser Rosenkrieg wohl noch lange nicht.