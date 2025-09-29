Oliver Pocher: Fieser Seitenhieb gegen Amira – und das an ihrem Geburtstag!

Pocher begründete seine Haltung damit, dass er ein Problem damit habe, wenn prominente Paare nach einer Trennung so tun, als sei nie etwas gewesen. „Wenn man einen Pärchen-Podcast macht, der mehr als 200 Folgen hat und drei bis vier Jahre läuft, muss man im Moment der Trennung auch die Eier haben und weitermachen.“ Für ihn war klar: Ein Ende der Zusammenarbeit darf nicht einfach stillschweigend geschehen.