Pietro Lombardi wehrt sich gegen Oliver-Pocher-Behauptung

Doch eine Formulierung verbittet Pietro sich, wie er nun via Instagram klarstellte: „Also WG würde ich das nicht nennen.” Viel eher habe er unten im Keller seinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang und rund 25 Quadratmetern. „Wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich nicht über Ollis Haustür, sondern direkt in mein Zimmer, eben über diesen separaten Eingang.” Alles andere wäre ihm viel zu „unangenehm”, weshalb der das Angebot ohne die Möglichkeit zur räumlichen Trennung gar nicht angenommen hätte, stellt Pietro klar.