Pietro Lombardi wehrt sich gegen Oliver-Pocher-Behauptung
Nach der Trennung von Laura Maria Rypa lebt Pietro Lombardi bei Oliver Pocher. Eine Aussage über seine aktuelle Wohnsituation verbittet er sich jedoch entschieden.
© IMAGO / Panama Pictures
Nach Wochen voller Spekulationen ist das Geheimnis gelüftet: Pietro Lombardi (33) wohnt aktuell bei Comedian Oliver Pocher (47). Der Sänger hat nach dem Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa (29) eine turbulente Zeit hinter sich – Trennung, Auszug, Abschied von seinem langjährigen Zuhause. Nun sorgt sein neues Wohnmodell für Gesprächsstoff.
Vom Liebesnest in die „Männer-WG”?
Eigentlich wollten Pietro und Laura bald in ihr frisch renoviertes Eigenheim ziehen. Doch nach dem Beziehungsende Mitte August platzte der Traum vom gemeinsamen Familiennest. Während Laura mit den Kindern vorübergehend bei ihren Eltern unterkam, stand Pietro plötzlich ohne feste Bleibe da.
Sein alter Mietvertrag war längst gekündigt, das Haus schon neu vermietet – dort, wo seine Kinder ihre ersten Lebensjahre verbracht haben, wohnt inzwischen … Trommelwirbel … Pocher-Ex Alessandra „Sandy” Meyer-Wölden (42).
Für Pietro keine einfache Situation: Mehr als fünf Jahre voller Erinnerungen musste er zurücklassen. „Ich werde es vermissen“, erklärte er bewegt auf Instagram, nachdem er seine letzte Nacht im alten Zuhause verbracht hatte.
Keine „WG”, sondern eine „Übergangslösung”
Doch ein guter Freund sprang ein: Oliver Pocher. Der 47-Jährige bot dem Sänger kurzerhand ein Zimmer bzw. eine Wohnung in seiner Kölner Villa an. „Olli hat mir angeboten, zu ihm zu ziehen. Es soll eigentlich nur vorübergehend sein. Mal schauen. Ich habe mein eigenes Zimmer und meinen eigenen Eingang“, bestätigte Pietro gegenüber BILD.
Damit ist ausgerechnet bei Pocher ein neues Kapitel für den DSDS-Sieger entstanden – eine Männer-WG mit reichlich Potenzial für Schlagzeilen.
Doch eine Formulierung verbittet Pietro sich, wie er nun via Instagram klarstellte: „Also WG würde ich das nicht nennen.” Viel eher habe er unten im Keller seinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang und rund 25 Quadratmetern. „Wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich nicht über Ollis Haustür, sondern direkt in mein Zimmer, eben über diesen separaten Eingang.” Alles andere wäre ihm viel zu „unangenehm”, weshalb der das Angebot ohne die Möglichkeit zur räumlichen Trennung gar nicht angenommen hätte, stellt Pietro klar.
Versöhnung mit Laura Maria möglich?
Bei der aktuellen Situation handle es sich nur um „eine gute Übergangslösung für den Moment”. „Ich hab hier einfach mein Zimmer, meinen Rückzugsort und keinen Druck, dass ich sofort rausmuss. Ich kann in Ruhe schauen, was die Zukunft bringt, ohne etwas überstürzt zu entscheiden, was ich später bereuen könnte.” Ob er damit auch auf eine mögliche Versöhnung mit Laura Maria Rypa anspielt? Das wird die Zeit zeigen müssen!
Pocher revanchiert sich bei Lombardi
Dass sich Pocher und Lombardi in schwierigen Zeiten unterstützen, hat Tradition. Nach der Flutkatastrophe 2021 war es nämlich genau andersherum: Damals musste die Familie Pocher ihr unbewohnbares Haus verlassen – und zog vorübergehend bei Pietro ein. Nun schließt sich der Kreis, und diesmal ist es Pocher, der dem Freund eine Bleibe gibt.
Die neusten Entwicklungen zeigen: Das Leben von Pietro Lombardi bleibt auch nach der Trennung alles andere als langweilig.