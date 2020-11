Oliver Pocher: Öffentlicher Seitenhieb gegen Andrej Mangold und Jenny!

Olli feuert gegen Andrej und Jenny

Der Komiker ist der Meinung, dass Jenny und Andrej sich definitiv noch zu den Gründen ihrer Trennung äußern werden. "Du hast deinen ersten Geschlechtsverkehr vor der RTL-Kamera, du musstest dich mit der Ex-Bumse auch noch im Sommerhaus auseinandersetzen und dann auf einmal sagst du: 'Nee, jetzt ist's aber privat. Das ist jetzt was Negatives...'", richtet er das Wort an Jenny. "Das ist einfach vom besten Management aller Zeiten ein zusammengeschustertes Pseudo-Ende-Statement", feuert er auf Instagram. "Wetten, es gibt in den nächsten zwei Wochen ein 'Jetzt spricht sie das erste Mal danach' geben? Es wird die Storys geben, es wird erzählt werden, warum es nicht geklappt hat."

Und Pocher erklärt auch, warum er sich da so sicher ist: "Weil sie haben ja außer ihrem Privatleben nichts anderes zu erzählen. Was soll denn Jenny machen? Wieder Zumba tanzen, wenn die Tanzschulen zu haben?" Autsch!

