Oliver Pocher: Podcast-Fortsetzung mit seiner Tochter geplant!

Nach dem Ehe-Aus von Oliver und Amira Pocher folgte auch das Ende ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers". Doch komplett aufgeben wollte Olli den Podcast nicht: Nachdem er seine Ex rausschmiss, holte er sich eine andere Ex an seine Seite: Statt Amira Pocher, wird ihn seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden nun unterstützen. Doch jetzt hat Oli die nächste Idee: Plant er jetzt seinen Podcast mit seiner 13-Jährigen Tochter aufzunehmen?