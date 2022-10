Oliver Pocher: Schlag für Amira! Seine Ex-Frau lässt ihn einfach nicht los

Da kann man nur noch den Kopf schütteln: Ausgerechnet Olli, der, nun ja, streng genommen nicht zwingend dem Idealbild eines Adonis entspricht, zerreißt sich liebend gern das Lästermaul über das Aussehen anderer Leute. Vor allem wenn die Betreffenden ihm mal nähergestanden haben, kennt er keine Gnade. Neuestes Opfer: Ex-Freundin Monica Ivancan (45). Dass die ihn auf dem Münchner Oktoberfest nicht grüßte, brachte den in eigener Sache hypersensiblen Komiker offenbar zur Weißglut. "Vielleicht war sie so zugebotoxt, dass sich ihre Lippen nicht mehr bewegen", wetterte er in seinem Podcast und trat gleich noch weiter unter der Gürtellinie nach: "Vielleicht hatte sie aber auch einen Schlaganfall oder kann nicht richtig reden." Da fühlt sich aber einer von Monica, die längst verheiratet und in einem ganz anderen Leben angekommen ist, mächtig auf den Schlips getreten. "Der habe ich ja gar nichts getan", jammert er beleidigt. "Wenn, dann müsste ICH mir überlegen, ob ich Hallo sage oder nicht".