Oliver Pocher: Bittere Klatsche für seine Ex!

Eine Situation auf der diesjährigen Wiesn sorgte nun bei Oliver Pocher für Empörung. Das Münchner Oktoberfest ist jedes Jahr ein wahrer Magnet für Promi-Gäste, so waren nicht nur Oli und seine Frau Amira Pocher mit von der Partie, auch Monica Ivancan, die Ex des Comedians besuchte die Feierlichkeiten. Von 2005 bis 2009 war das Model mit dem Entertainer liiert und eigentlich fließt auch kein böses Blut zwischen den beiden. Dennoch kam es dort zu einer Begegnung zwischen dem Ex-Paar, die Oli so nicht auf sich sitzen lassen will. Im Podcast "Die Pochers!" berichtet der 5-fach Vater, dass er Monica als sich ihre Wege kreuzten gegrüßt hätte ohne eine Antwort von ihr zu bekommen. Grund genug für den 44-Jährigen seiner Ex einen Seitenhieb zu verpassen: