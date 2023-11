Oliver Pocher: Rosenkrieg um Amira eskaliert - Heimliche Chatverläufe mit Biyon aufgetaucht!

Der heftige Zoff geht weiter! Nach dem Ehe-Aus schießt Oliver Pocher weiterhin Giftpfeile gegen den Glücks-Guru und seine Ex, glaubt offenbar, dass an den Gerüchten um einen Affäre der beiden etwas dran sei. Doch Amira und Biyon streiten jegliche Anschuldigungen ab. Aber Oli will davon offenbar nichts wissen. Nun kündigte Pocher bereits vor einigen Tagen eine mysteriöse Sprachnachricht von Biyon Kattilathu an. Gespannt warteten die Fans, was es damit auf sich hat. Schließlich gab er die lang ersehnte Audio-Botschaft dann in seinem Instagram-Format "Bildschirmkontrolle" preis. Es kommt raus: Biyon und Oli kennen sich bereits seit längerem. Bereits vor vier Jahren standen der Komiker und seine Ex Amira Pocher mit dem von Oliver betitelten "Glückskeks-Guru" in Kontakt.