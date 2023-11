Oliver Pocher: Brisante Details! Abrechnung mit Amira und ihrem angeblichen Lover

Es wird einfach nicht ruhig bei den Pochers! Kurz nach der offiziellen Trennung wurde berichtet, dass Amira längst einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Ihr Ex beendete daraufhin sofort den gemeinsamen Podcast. Ein Ersatz war jedoch schnell gefunden. Seit diesem Freitag steht Olli mit seiner anderen Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden vor dem Mikro. Schon in der ersten gemeinsamen Folge nehmen die beiden kein Blatt vor den Mund...