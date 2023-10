Oliver Pocher: Trauriges Update nach dem Liebesdrama! Er packt aus

Olli ist wieder Single - obwohl er gegen die Trennung von Amira war. Das hat der Comedian immer wieder betont. Umso trauriger, dass er jetzt zu einer Familienfeier allein gehen musste. "Meine Eltern haben heute goldene Hochzeit. Glückwunsch an der Stelle. Meine Schwester sitzt hier auch. Die ist 28 Jahre verheiratet. Sie hat die Silberhochzeit auch schon hinter sich", berichtet der Comedian in seiner Instagram-Story. Von so vielen Jahren Ehe kann er nur träumen. "Ich habe jetzt insgesamt sechs Jahre in zwei Ehen geschafft. Ich brauche noch ein paar bis ich in die Richtung komme. Und ich sitzt allein hier..." Armer Olli!

Eine positive Nachricht gibt es aber von dem Komiker. Er will den "Pochers"-Podcast alleine weiterführen. "Ich habe eine Mission", teasert er auf Instagram aus. Ob er wohl über Amira und ihren angeblichen neuen Lover auspacken wird? Gut möglich...