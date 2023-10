Oliver Pocher: Jetzt platzt ihm endgültig der Kragen! Er kann seinen Groll nicht länger verbergen

Auf Instagram ist Oliver Pocher dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dennoch hüllte er sich, was Sticheleien gegen seine Ex Amira anging, eigentlich seit dem Ehe-Aus in Schweigen - bis jetzt! Als nun Gerüchte die Runde machten, dass seine Noch-Ehefrau bereits einen Neue habe, platzte Olli jetzt wohl der Kragen. Der Comedian postete nun ein Statement in sein Feed, das seine Fans darüber informieren soll, dass die Zusammenarbeit für ihren gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier!" mit seiner Ex ab jetzt offiziell beendet ist: