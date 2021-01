Oliver & Amira Pocher: Brust-OP sorgt für Diskussionen

Brust-OP sorgt für Diskussionen

Offenbar spielt Amira mit dem Gedanken, sich irgendwann selbst die Brüste operieren zu lassen. Doch in dem Podcast "Die Pochers hier!" offenbart sie, dass sie sich nun nicht mehr traut. "Du weißt, dass ich mir jetzt niemals die Brüste machen lassen kann, weil du das so kaputt geredet hast. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würden alle sagen 'Deine Frau hat jetzt auch gemachte Brüste'", so die 28-Jährige.

Doch ihr Liebster kann sie beruhigen. "Es gibt ja auch einen Unterschied, ob man sich einen Fußball in die Titten reinmachen lässt oder ob man es einfach straffen lässt", so Olli. Er verrät allerdings auch, dass er mit der Oberweite seiner Ehefrau absolut zufrieden ist.

