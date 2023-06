Oliver Pocher: Das traurige Aus ist bestätigt

Traurige Nachrichten für Oliver Pocher! Am kommenden Dienstag sollte eigentlich seine "Pocher und Papa auf Reisen"-Folge bei RTL laufen. Diese wird nun aber aus dem Programm gekickt. In dieser Woche konnte die Sendung nur schwache 8,3 Prozent erreichen. Stattdessen wird eine Wiederholung von "Take Me Out XXL" laufen. Ein harter Schlag für Olli!