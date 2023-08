Oliver & Amira Pocher: Die Liebeskrise wird immer schlimmer

In ihrem Podcast "Die Pochers" sprechen Oli und Amira nach wie vor über diverse Dinge aus ihrem Alltag. Doch auch in der neuesten Folge diskutieren die beiden wieder einmal: Dieses Mal geht ihr Streit um ein Rammstein-Konzert, zu dem der Comedian Anfang August extra von Köln nach Brüssel fuhr, obwohl der Rammstein-Sänger Till Lindemann wegen Missbrauchsvorwürfen seit Monaten in den Schlagzeilen steht. Amira kann das nicht nachvollziehen und fragt ihren Ehemann, wieso er zu dem Konzert gefahren ist. "Mich hat das interessiert", sagt Oli. "Die Band ist ja nicht gecancelt. Es war das letzte Konzert, was sie von ihrer Stadion-Tour hatten. Niemand weiß so recht, wie es weitergehen wird und ob es weitergehen wird oder nicht. Mich hat das einfach interessiert, die noch einmal zu sehen."

Amira kann das trotzdem nicht verstehen und bewertet Olis Verhalten als einen "Widerpruch", da sie sich vorher noch über den Rammstein-Frontmann aufgeregt hatten. "Fand ich komisch. Muss ich dir ehrlich sagen", sagt Amira. "Manchmal verstehe ich dich nicht. Aber ja, so bist du halt. Es ist halt sehr oft so, dass du Dinge kritisierst und dann doch aber selber das machst."

Oli sieht das anders und findet es vielleicht "moralisch verwerflich", aber "strafrechtlich nicht", dass Till Lindemann mit 15-jährigen Mädchen Sex gehabt haben soll "Wenn es einen Fall gibt, der strafrechtlich relevant ist, dann können wir uns darüber unterhalten.", sagt Oli weiter.

Amira weiß, dass es am Ende Olis Sache sei, ob er zum Konzert geht oder nicht, trotzdem macht sie deutlich, dass sie sein Verhalten alles andere als gut fand: "Es hat für mich nur keinen Sinn ergeben in dem Moment. Man kann ja nicht sagen, find ich irgendwie krass und verwerflich und dann aber dahingehen."