Oliver & Amira Pocher: Jetzt packt Sandy Meyer-Wölden über das Ehedrama aus!

Die Schlagzeilen über das Pocher-Ehedrama überschlugen sich in den letzten Tagen! Nachdem die beiden ihre Trennung bekannt gaben, kam schnell eine dritte Person mit ins Spiel. Angeblich hat Amira längst einen neuen Mann an ihrer Seite. Ein Unding für Olli! Immer wieder schießt er gegen seine Ex und ihren angeblichen Lover, "der Glückskeks-Weisheiten raushaut." Auch aus deinem gemeinsamen Podcast wurde Amira gekickt. Stattdessen ist seine andere Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden eingesprungen. Auch sie hat eine klare Meinung zu dem Ehedrama...