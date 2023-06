Oliver & Amira Pocher: Offene Worte! Sie hat ihren Ring schon abgelegt

"Wo ist dein Ehering?", fragt Olli seine Ehefrau in der neuen Podcast-Folge von "Die Pochers". "Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum. Aber ich trage ja gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht", erklärt Amira. "Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es."

So richtig wissen der Komiker und seine Liebste aber nicht, was genau los ist oder wie es mit ihrer Ehe weitergehen soll. "Wenn wir es wissen, dann können wir es euch auch sagen", so Amira. Und dann könne man es auch "sauber weiterlaufen lassen, alleine schon für die Kinder".

Mit der Patchwork-Situation habe das Beziehungsdrama nichts zu tun. "Und auch nicht, dass du schnarchst oder dass ich Geld verleihe. Der Tag hat 24 Stunden und es sind noch ganz andere Dinge, die im Alltag passieren oder nicht passieren", so Amira. Sie wolle auch weiterhin zu Olli halten - egal ob als Partnerin oder gute Freundin. "Wir schaffen das. Wir werden immer irgendwie einen Weg finden und den Podcast wird es hoffentlich trotzdem immer geben. Wir sind ja trotzdem ein Team. Die Pochers sind eben die Pochers".