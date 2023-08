Oliver & Amira Pocher: Trotz Ehe-Krise! "Wir haben momentan viel Sex"

Amira & Oliver Pocher stecken laut Medienberichten aktuell in einer Ehe-Krise. Immer wieder sind die beiden getrennt voneinander zu sehen, zeigen sich kaum noch zusammen in der Öffentlichkeit. Ihren Podcast "Die Pochers" nehmen Oli und Amira trotzdem weiterhin Woche für Woche gemeinsam auf und plaudern dabei immer wieder ziemlich intime Details aus. So auch in der neuesten Folge, in der sie Stellung zu den aktuellen Gerüchten nehmen.