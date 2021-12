Oliver & Amira Pocher: Schwere Vorwürfe gegen Michael Wendler

Heftige Kritik am Wendler

Von der ganzen Aktion sind Oliver und Amira Pocher auch nicht sonderlich begeistert. "Ich finde ja, mittlerweile ist der Wendler ja wie ein Zuhälter geworden für Laura", feuert Amira in dem Podcast "Die Pochers hier!". "Das ist wirklich aus Geldnot seine Alte auf den Strich schicken", stimmt Olli ihr zu.

"Die Laura ist vielleicht naiv, aber sie ist ja kein böser Mensch. Und jetzt aus ihr so etwas zu machen, sie dahin zu drängen, weil das hat sie sicher nicht aus freien Stücken gemacht, ich finde es einfach nur traurig", erklärt Amira weiter. "Er verbrennt diese junge Frau komplett. Die ist gebrandmarkt für ihr Leben. Jetzt treibt er sie noch zu OnlyFans. Klatscht der voll respektlos und beschissen auf den Arsch und postet so ein Video. Das ist so ekelhaft! Mir tut sie einfach leid."