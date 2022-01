Olivia Jones & Désirée Nick: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Bei einem RTL-Dreh der ehemaligen Dschungelstars brach Désirée am Set zusammen und kam per Rettungswagen in die Klinik. Im Arztbrief steht: hypertensive Entgleisung, ein plötzlicher Schwächeanfall. Inzwischen geht es ihr wieder besser. Schuld an dem Kollaps, sagt sie, sei der Schock darüber gewesen, dass Olivia die Sendung moderieren sollte. Okay, dass unerwünschte Begegnungen einem auf Herz oder Magen schlagen können, ist bekannt. Aber vor lauter Panik gleich komplett zusammenzubrechen – geht das nicht etwas zu weit?

"Sie sagt seit 18 Jahren, sie habe mit mir ein Problem", echauffiert sich Désirée gegenüber "Closer". "Es ist nicht das erste Mal, dass sie mich praktisch weggemobbt hat, auch bei ihrer mangels Erfolg abgesetzten Tourismusshow hat sie darauf bestanden, dass ich vom Set entfernt werde, und das Team gegen mich aufgewiegelt." Sie führe Olivias Ränke auf puren Neid zurück, analysiert Désirée selbstbewusst. "Weder hat sie den Dschungel gewonnen, noch war sie für andere Realityprojekte verwendbar, weil sie künstlerisch talentfrei ist. Und durch mich wird sie an all ihre Defizite erinnert." Rumms! Richtig eskaliert sei der Zoff, nachdem Désirée 2004 Dschungelqueen wurde: "Als ich gewonnen habe, hat sie mich bei einer Begegnung am roten Teppich öffentlich aufs Übelste angepöbelt!" La Nick ist sicher: Diesen Triumph kann Olivia, die 2013 die Dschungelkrone Joey Heindle überlassen musste, ihr bis heute nicht verzeihen. "Selbst fremde Leute rufen mich an und teilen mir mit, dass sie in vulgärster Weise hasserfüllt über mich herzieht." Sie selbst hätte ja immer mal wieder das Gespräch gesucht. "Ich hatte sie auch zu meinem Podcast ,Lose Luder‘ eingeladen, um mal ausführlich zu sprechen. Aber diese Anfrage hat sie gar nicht beantwortet!" Grund genug für die beleidigte Désirée, jetzt selbst ordentlich Gift zu spritzen: "Was sie als Drag präsentiert, ist längst überholt: Mich erinnert ihre Darstellung einer Frau immer an ein wissenschaftliches Experiment, das schiefgegangen ist. In der Drag-Kulturszene hat sie keinerlei Bedeutung. Das ist plumper Karneval."

Wir hätten gern auch Olivias Meinung zu all dem gewusst, doch die Hamburger Diva schweigt. Da bleibt nur: abwarten, bis der Zickenkrieg in die nächste Runde geht …