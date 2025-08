P. Diddy: Nach Antrag auf Haftentlassung - Entscheidung gefallen!

Der zuständige Richter in New York lehnte eine vorzeitige Entlassung ab. Die Anwälte hatten den Antrag damit begründet, dass kein Fluchtrisiko bestehe und P. Diddy keine Gefahr für sein Umfeld darstelle. Statt Gefängnis sollte der Musiker bis zur Verkündung in wenigen Wochen ins Hausarrest.