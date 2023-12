Palina Rojinski: Neuer Mann! Sie ist wieder vom Markt

Palina Rojinski ist frisch verliebt! Die Moderatorin hält ihr Privatleben eigentlich eher aus der Öffentlichkeit heraus. Es war lediglich bekannt, dass sie einen Mann an ihrer Seite hat. Wer ihr - sogar Verlobter - war, verriet die 38-Jährige jedoch nie. Doch wie "Bunte" jetzt herausgefunden haben will, soll es bereits einen neuen Mann an Palinas Seite geben!