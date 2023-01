Papis Loveday: Die ganze Wahrheit über seine traurige Kindheit!

Und wie entflieht man dem Wahnsinn am besten? Richtig, mit einem One-Way-Ticket ins weltoffene Europa. Als Papis mit 19 Jahren ein Sportstipendium für die Sorbonne-Universität in Paris erhält, ergreift er die Chance. "Nach Paris wollte ich wegen der Freiheit gehen, weil ich ein besseres Leben wollte, da hatte ich die Vorstellung von Freiheit", so Papis. Nachdem er den Sport wegen eines Bandscheibenvorfalls an den Nagel hängen muss, wird ein mailändischer Talentscout auf Loveday aufmerksam. Es folgt der erste Auftrag für 2United Colors Of Benetton2 - Papis gelingt der Durchbruch ins hart umkämpfte Modell-Bizz.

Papis, der nun seit elf Jahren in München lebt, genießt es, in Europa seine schrille und extrovertierte Seite ausleben zu können. Besucht er die Familie in Senegal, muss er sein wahres Ich allerdings bis heute geheim halten – geoutet hat er sich bis heute nicht. Papis erklärt: "Ich wünsche mir, dass einer kommt und sagt, ich weiß das. Ich akzeptiere das. Hab keine Angst." Im Dschungelcamp-Interview mit RTL verrät er außerdem: "Ich arbeite so hart, um meine Familie, meine Mutter happy zu machen. Aber die machen mich nicht alle happy. Meine Mutter schon, aber alle anderen nicht. Die kümmern sich nicht, fragen nicht 'Wie gehts dir?'. Da ist keiner, der dich richtig schätzt, so wie du bist."