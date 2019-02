Reddit this

Pascal Hens‘ Frau: So eroberte Angela sein Herz

Sie kennen sich noch aus Kindertagen! Und obwohl sie ihn zunächst nicht leiden konnte, wurde doch noch Liebe daraus. So eroberte Pascal Hens‘ Frau Angela sein Herz!

Nach 18 Jahren in der Bundesliga hat seine Karriere beendet. Der Ex-Handballer, der vielen Fans auch als „Pommes“ bekannt ist, gewann während seiner Zeit auf dem Spielfeld schon so einige Titel: Deutscher Meister, Champions-League-Sieger, Welt- und Europameister. Ständig war sein Kalender voll und er eilte von einem Termin zum nächsten. 2017 dann das Aus: Er beendete das Kapitel Handball. Besonders Pascal Hens‘ Frau Angela dürfte sich darüber gefreut haben, endlich mehr Zeit mit ihrem Schatz und den beiden gemeinsamen Kindern verbringen zu können.

Angela kommt aus einer Handballerfamilie

Dabei kommt Pascal Hens‘ Frau selbst aus einer Handballerfamilie. Sie stand auch schon auf dem Spielfeld und weiß, wie viel Arbeit hinter dem Erfolg ihres Mannes steckte. „Nach Niederlagen muss ich mir manchmal ganz schön was anhören“, erzählt er. „Das muss ich dann abkönnen. Schließlich kennen wir uns schon ewig“, erzählt der Rekordmeister in „Hinz & Kunzt“. Die beiden lernten sich schon in jungen Jahren kennen und spielten als Kinder gegeneinander. „Sie konnte mich nicht leiden, weil ich zu viele Tore für die Gegner gemacht habe. Da habe ich mir schon einige Beleidigungen von der Tribüne aus anhören müssen“, witzelt er. Trotzdem verliebten die beiden sich ineinander. 2009 gaben Pascal Hens und Angela sich das Ja-Wort. Inzwischen haben sie zwei gemeinsamen Kinder.

Pascal Hens‘ Frau hat viel Verständnis

„Mittlerweile hat meine Frau nicht mehr zwei, sondern drei Kinder zu Hause“, erzählt Pascal Hens im Interview mit „Bunte“. „Gerade zum Schluss (…) hat meine Frau mit zwei Kids zu Hause alles gemacht. Das war sehr stressig für sie, sehr viel Arbeit. Aber sie konnte natürlich auch alles alleine koordinieren. Jetzt hat sie mich auch noch, der hier rumhüpft und seine Ideen hat. Das ist für meine Frau manchmal gar nicht einfacher, sondern schwerer. Aber ich bin jetzt natürlich auch eine Entlastung und das freut mich, dass ich ihr helfen kann. Auch vorher, als ich im Handball sehr viel unterwegs war, musste sie hier alles meistern und das ist ein Monsterjob gewesen. Jetzt bin ich daheim und die Zeit genießen wir natürlich auch.“ Weitere Kinder sind bei Pascal Hens und seiner Frau bisher übrigens nicht in Planung.