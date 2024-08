Patricia Blanco & Andreas Ellermann: So toxisch war ihre Beziehung wirklich

"Andreas hatte mich gebucht für eine Veranstaltung. Er sieht sich gern mit vielen Frauen an seiner Seite in der Zeitung. Daraus wurden dann vier Jahre. Irgendwann hat Andreas unsere gesamte Beziehung nach außen getragen. Da fing das Verhängnis an. Es ging ihm immer nur darum, mit meinem Namen bundesweit berühmt zu werden. Er hat einen unglaublichen Geltungsdrang", verrät Patricia gegenüber "Bild".

Doch das war offenbar am Anfang ihrer Beziehung noch ganz anders: "Ich hatte vor Andreas eine unglückliche Partnerschaft. Ich habe mich also wirklich gefreut, mich noch einmal zu verlieben. Andreas war ein Teddybär, ein Mann zum Knuddeln. Er hat mich auf Händen getragen. Er hat mir geschmeichelt, mich verwöhnt. Welche Frau träumt nicht davon? Und mir fehlte in meinem Leben ja schließlich das Väterliche. Es war sehr harmonisch zwischen uns, wir sind direkt zusammengezogen."