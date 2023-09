Andreas Ellermann: Neue Freundin - nur 4 Monate nach der Trennung!

Bei der Jubiläumsfeier das Travestie-Theater "Pulverfass" in Hamburg tauchte Andreas mit einer schönen Blondine auf. Wer die Frau, die ihn so zum Strahlen bringt, ist? "Zu viel möchte ich nicht sagen, es ist alles noch ganz frisch. Wir genießen die gemeinsame Zeit, sind beide sehr glücklich", sagt der 58-Jährige geheimnisvoll gegenüber der "BILD"-Zeitung. Doch das Blatt hat erfahren, dass sie Ilka heißt, 45 Jahre alt ist und aus Dänemark kommt. Die beiden wurden schon öfters gemeinsam gesehen. Laut seinem Umfeld sollen sie ein Paar sein. "Mein Opa war auch Däne, ich bin also zu einem Viertel Däne, das passt doch super! Ich war viel in der Jugend bei meinem Opa in Brunsbüttelkoog, habe da meine Ferien verbracht", erzählt der Immobilien-Millionär überglücklich. Die Blondine möchte aber im Gegensatz zu seiner Ex-Freundin im Hintergrund bleiben. "Für Realitäts-Formate habe ich ja Naddel."