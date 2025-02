Patricia Blanco & Benjamin: Liebes-Aus! Die Hochzeit ist geplatzt

Nun muss Patricia nicht nur das Ende ihrer Beziehung verkraften, sondern darf ihrem Ex Andreas Ellermann (59) bald auch noch dabei zusehen, wie er seiner neuen Freundin Ilka das Ja-Wort gibt. Der Geschäftsmann, der insgesamt rund vier Jahre lang mit Patricia zusammen war, hatte sich nämlich ebenfalls am Silvestertag 2024 verlobt. So richtig scheint die Reality-TV-Darstellerin aber nicht an sein großes Liebesglück zu glauben. "Ich habe meine eigene Theorie zu der Geschichte. Ich habe so das Gefühl, es wird da auf mein Instagram geschaut und dann wird sich einfach überlegt: 'Okay, Story'", poltert sie im RTL-Interview. Auweia ...