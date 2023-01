Patrick Bach: Ehe-Drama nach über 20 Jahren!

Plötzlich, unmerklich, war dieses Prickeln verschwunden. Wie versickert. Und es hatte sich still und heimlich etwas eingeschlichen: Das Gefühl, Liebesbilanz ziehen und sich eingestehen zu müssen, "die Schmetterlinge im Bauch nicht mehr so deutlich" zu spüren... Seit über zwei Jahrzehnten geht Patrick Bach mit Carola Hand in Hand durchs Leben. "Ich könnte mir niemanden anderen an der Seite vorstellen", schwört der Kinderstar. Und trotzdem, dieses beklemmende Gefühl, es ist da.

