Patrick Duffy: Traumhochzeit für den "Dallas"-Star und seine Linda!

Aufgeregt wie ein verliebter Teenager sitzt "Dallas"-Star Patrick Duffy auf der Couch. Sein neues Liebes-Glück hält er sprichwörtlich in seinen Händen. Nach dem tragischen Tod seiner zehn Jahre älteren Ehefrau Carlyn vor vier Jahren ist der attraktive Schauspieler seit 2020 wieder frisch verliebt. Gemeinsam mit Schauspielkollegin Linda Purl genießt er das schönste Gefühl auf Erden derzeit in vollen Zügen. Und wie es aussieht, folgt nun nach all den Tränen der letzten Jahre die große Traumhochzeit …!