Patrick Duffy: So gut sieht der „Dallas“-Star heute mit 70 aus!

Als „Bobby Ewing“ in der Kultserie „Dallas“ brachte Patrick Duffy in den 80ern die Herzen zum Schmelzen. Doch auch mit seinen stolzen 70 Jahren braucht sich der Serienstar heute nicht zu verstecken. Niemand trägt seine ergrauten Haare so sexy wie Patrick Duffy.

Unvergessen bleibt die legendäre Dusch-Szene aus „Dallas“, in der sich der totgeglaubte „Bobby Ewing“ am Ende der neunten Staffel zu seiner Verlobten Pam umdreht und ihr einen Guten Morgen wünscht. Nach einem Jahr Abstinenz kehrte Patrick Duffy 1986 mit einem wahren Paukenschlag zurück zur Southfork Ranch. Die zuvor rapide gefallenen Quoten waren gerettet und die Serienfans lagen sich in den Armen! Nach 14 Staffeln war trotzdem Schluss mit „Dallas“. Umso brennender sollte den einen oder anderen interessieren, was Patrick Duffy heute, 30 Jahre nach seinem legendären Dusch-Auftritt, macht.

Heute ist Patrick Duffy sexy wie zu „Dallas“-Zeiten

Schon vor den Dreharbeiten zu „Dallas“ wurde Patrick Duffy 1976 als „Der Mann aus Atlantis“ bekannt. Doch erst seine Rolle als „Bobby Ewing“ verschaffte dem damals 29-Jährigen wahren Kult-Status. Nicht zuletzt dank seines Charmes avancierte „Dallas“ zur weltweit erfolgreichsten Serie der 80er Jahre. Mit „Eine starke Familie“ (1991-1998), „Reich und Schön“ (2006-2011) oder zuletzt „Seattle Firefighters – Die jungen Helden“ (2019) schmücken bis heute diverse hochkarätige Film- und Fernsehproduktionen die Vita des mittlerweile 70-jährigen Schauspielers. Selbst ein eigenes Buch über seinen ersten Serien-Erfolg hat der Schauspieler 2016 auf den Markt gebracht.

Natürlich sind 40 Jahre im Showbiz nicht spurlos an Patrick Duffy vorbeigegangen. Heute hat der Serienstar zwar graue Haare, doch sieht mindestens genauso sexy wie zu „Dallas“-Zeiten aus. Einzig der Schnurrbart überrascht, denn als Patrick Duffy 2012 für eine Fortsetzung der Kultserie vor die Kamera trat, sah er seiner Rollenfigur noch viel ähnlicher.

Zwar trägt Patrick Duffy heute graue Haare und Schnurrbart, doch seinen Charme hat der "Dallas"-Star nicht eingebüßt Foto: Getty Images

Patrick Duffy: Er pflegte seine Ehefrau Carlyn Rosser bis zum Tod

Ein schwerer Schicksalsschlag kostete den heute 70-Jährigen in den letzten Jahren viel Kraft. Mittlerweile kann Patrick Duffy wieder lächeln, doch hinter dem Serienstar aus Montana liegen harte Zeiten. Nach einer schweren Krankheit verstarb seine Ehefrau Carlyn Rosser im Januar 2017. Da die ehemalige Ballerina unter einer schweren Arthrose litt, musste Duffy seine zehn Jahre ältere Partnerin zeitweise intensiv pflegen. Auch wenn der Schauspieler seither solo durch das Leben läuft, so ganz alleine ist er nicht. Mittlerweile kann sich Patrick Duffy über zwei gemeinsame Söhne und vier Enkelkinder freuen. Als bekennender Buddhist hat der Schauspieler mittlerweile zudem seine innere Mitte gefunden.

