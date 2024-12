Patrick Romer: "Sommerhaus" 2025? Überraschende Pläne mit Freundin Annelie enthüllt

Im TV hat Moderatorin Inka Bause (56) gerade erst versucht, einen weiteren Schwung Bauern und Bäuerinnen zu verkuppeln. Einer, der das Prozedere bereits hinter sich hat, ist Patrick Romer (29). Er gehörte zu den wohl begehrtesten Junggesellen bei "Bauer sucht Frau". Für ihn war die Kuppelshow allerdings vor allem karrieretechnisch ein Gewinn. Denn mittlerweile war er bereits in einigen TV-Shows zu sehen – vom "Sommerhaus der Stars" bis "Promi-Büßen". Auch in der Liebe läuft es für ihn mittlerweile richtig rund. In Annelie Henze (27) hat er seine große Liebe gefunden. Ob die beiden bald auch gemeinsam in TV-Shows zu sehen sein werden?

Seit etwas mehr als einem Jahr sind Patrick und Annelie ein Paar und super happy, wie sie im Interview mit InTouch Online verraten. "Es könnte nicht besser laufen", schwärmt Annelie von der Beziehung. Auch Patrick kann da nur zustimmen: "Tolle Frau, tolles Pärchen, tolles Team – auf viele weitere Jahre."