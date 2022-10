Der "Sommerhaus der Stars"-Sieg von Patrick Romer und Antonia Hemmer hat für viel Furore gesorgt. Mit seinem toxischen Verhalten gegenüber seiner Freundin musste der TV-Bauer ordentlich Kritik einstecken. Zu viel - wie Antonia Hemmer findet. In einem Statement auf Instagram macht sie ihrem Ärger nun Luft und findet es "widerlich", wie manche Influencer und Promis gegen ihren Freund bashen. "Patricks Verhalten im Sommerhaus war in einigen Momenten unverzeihlich", gibt die 22-Jährige zwar zu, trotzdem betont sie: "Wir lieben uns, wir sind ein glückliches Paar und das ändert auch keine Insta-Story, kein Kommentar oder Nachricht von euch. Wir sehen unsere Fehler ein und arbeiten privat an unserer Beziehung."

Auch interessant