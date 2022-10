Patrick Romer: TV-Wiedersehen im Dschungelcamp

Nach dem Sieg im "Sommerhaus der Stars" scheint TV-Bauer Patrick Romer noch lange nicht genug zu haben. Wie die "Bild" jetzt wissen will, soll der 26-Jährige den Vertrag für das Dschungelcamp bereits unterschrieben haben. Für den Rinderzüchter wäre das bereits das vierte Reality-TV-Format. Nach "Bauer sucht Frau" und "#CoupleChallenge" holte er gemeinsam mit Freundin Antonia zuletzt den Sieg im "Sommerhaus der Stars" nach Hause. Aber zu welchem Preis? Immer wieder sorgte er mit respektlosem Verhalten gegenüber seiner Freundin für Furore, wenn diese in seinen Augen zu wenig Kampfgeist in den Challenges zeigte. Ob er auch bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" derartig anecken wird? Bislang äußerte sich der Rinderzüchter noch nicht zu den Dschungel-Spekulationen.

