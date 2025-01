Paul Janke: Er sucht erneut nach der Liebe im TV

In der Show, moderiert von Roland Trettl (53), treffen zwölf Prominente auf Singles, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Nach Vorlieben und Abneigungen der Teilnehmer:innen wird dann ein Match ausgewählt, mit dem es ein romantisches Dinner gibt. Das Format hat in der Vergangenheit bereits einige glückliche Paare hervorgebracht, die sogar geheiratet oder eine Familie gegründet haben. Ob das Erfolgskonzept auch bei den Promis funktioniert?