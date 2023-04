Paul Janke: Heimliche Freundin! Er lüftet das Geheimnis

In der Aftershow-Sendung von "Kampf der Realitystars" wurde bereits ein kurzer Ausschnitt aus der nächsten Folge gezeigt, in dem Paul enthüllt, dass er lange Zeit vergeben war. "Ich hatte vier, fünf Jahre eine Freundin. Und seit zwei Jahren wieder alleine." Besonders Mitstreiterin Sarah Knappik dürfte die Dame bekannt sein. Paul verliebte sich nämlich in ihre Cousine.