Paul Janke: "Liebe kann extrem weh tun!"

Es wird geflirtet, geknutscht und sich in Schale geschmissen – bei "Bachelor in Paradise" (RTL+) lassen die flirtbereiten Singles nichts anbrennen. Auch Paul Janke ist in dieser Staffel wieder am Start und versorgt die durstigen Teilnehmer mit eiskalten Drinks und heißen Liebes-Tipps. Welche Weisheiten der Flirt-Coach seinen Single-Schützlingen mit auf den Weg gibt? "Kommt auf die Person und die Situation an"!" Als alter TV-Hase weiß er jedenfalls, wie’s läuft und hat "die eine oder andere Erfahrung" gesammelt. Einige davon vor einem Millionenpublikum, wo er 2012 dem Model Anja Polzer die letzte Rose überreichte. Statt für immer hielt die Beziehung nur drei Monate und seine ehemalige Geliebte ist nun glücklich vergeben an einen anderen Mann …